«Сент-Луис» одолел «Флориду», россияне набрали восемь очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома в овертайме переиграл «Флориду Пантерз».

Встреча закончилась со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Владимир Тарасенко, Брейдэн Шенн, Брэндон Саад и Павел Бучневич. Отметим, что в эпизоде с первой шайбой Тарасенко ассистировали Бучневич и Иван Барбашев. Шенн забрасывал свою шайбу уже с передачи самого Тарасенко, а Барбашев записал себе еще один результативный балл, отдав передачу Сааду.

Гости ответили голами Александра Баркова, Брэндона Монтура и Джонатана Юбердо. В первых двух шайбах поучаствовал Максим Мамин.

Таким образом, «блюзмены» набрали 30 очков и расположились на пятой строчке Запада. «Пантеры» с 38 очками делят лидерство на Востоке с «Вашингтоном» и «Торонто».