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Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ

Российский форвард признан первой звездой встречи.
Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ
08 декабря 2021 08:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Чикаго» со счетом 6:2

В составе клуба из Нью-Йорка дубль оформил Артемий Панарин, забросивший шайбу сначала в большинстве (24-я минута), а потом и в равных составах (57), помимо этого россиянин помог отличиться Джейкобу Трубе (2) и реализовать численное преимущество Крису Крайдеру (45), также по голу забили Кевин Руни (53) и Барклай Гудроу (59). Добавим, что Панарин за свою результативность был признан первой звездой встречи.

У «Блэкхокс» заброшенными шайбами отличились Эрик Густафссон (2) и Кирби Дах (8).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отбил 24 и 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, «рейнджеры» набрали 37 очков и закрепились на второй позиции в Столичном дивизионе, «индейцы» остались с 20 очками на седьмом месте турнирной таблицы Центрального дивизиона.

9 декабря «Рейнджерс» сыграют на своем льду с «Колорадо», «Чикаго» на следующий день проведет гостевой матч с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхокс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Голы:

0:1 – Труба (Строум, Панарин), 1:01

1:1 – Густафссон, 1:44

2:1 – Дак (Строум, Дебринкат), 7:09

2:2 – Панарин (Крайдер, Зибанежад), 23:19 - Бол.

2:3 – Крайдер (Панарин, Фокс), 44:59 - Бол.

2:4 – Руни (Ривс, Фокс), 52:10

2:5 – Панарин (Труба, Зибанежад), 56:50

2:6 – 59 Гудроу (Руни, Ривс), 58:41

Вратари: Флери 24/29 – Георгиев 24/26.

источник: «Советский спорт»
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