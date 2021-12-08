Передача Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома проиграл «Нэшвилл Предаторз».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, у которых отличились Райан Джохансен, Роман Йоси, Ник Казинс, Эли Толванен и Данте Фаббро.
Хощяева ответили шайбами Робби Фаббри в большинстве и Майкла Расмуссена. Ко второму году оказался причастен Владислав Наместников, набравший одно очко.
«Хищники», набрав 29 очков, поднялись на шестое место на Западе. «Детройт» с 28 очками замыкает кубковую восьмерку Востока.
источник: «Советский спорт»