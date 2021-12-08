Передача Наместникова не спасла «Детройт» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

На войне как на войне: «Атлетико» вырвал путевку в плей-офф ЛЧ с дракой, Ибрагимович остался ни с чем

В группе В Лиги чемпионов «Милан» в 6-м туре проиграл дома «Ливерпулю» (1:2) и выбыл из еврокубков. А «Атлетико» на выезде взял верх над «Порту» (3:1) и вышел в плей-офф.