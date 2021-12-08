«Сан-Хосе» победил «Калгари», Барабанов отдал две голевые передачи

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Калгари» со счетом 5:3.

В составе гостей забивали Диллон Дюбе (2-я минута), Джонни Годро (12) и Адам Ружичка (25).

У хозяев льда хет-трик оформил Томаш Гертл, забросив одну шайбу в большинстве (9), вторую в равных составах (39), а третью в пустые ворота соперника (60), также по голу забили Эрик Карлссон (31) и Логан Кутюр в большинстве (35). Добавим, что двумя передачами за результативные действия отличился россиянин Александр Барабанов.

Таким образом, «акулы» набрали 29 очков и поднялись в зону плей-офф на четвертое место Тихоокеанского дивизиона, чьим лидером остались «Флэймз» с 35 очками.

10 декабря «Сан-Хосе» примет на своем льду «Миннесоту», а «Калгари» сыграет дома с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» - «Калгари Флэймз» - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Дюбе (Лучич), 1:37

1:1 – Гертл (Бернс, Барабанов), 8:58 - Бол.

1:2 – Годро (Линдхольм, Ткачак), 11:55

1:3 – Ружичка (Ричардсон, Танев), 24:31

2:3 – Карлссон (Уэзерби, Кутюр), 30:08

3:3 – Кутюр (Дален, Карлссон), 34:27 - Бол.

4:3 – Гертл (Барабанов), 38:10

5:3 – Гертл (Бернс, Кутюр), 59:18 - П.В.