21 сейв Василевского помог «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Монреаль» со счетом 3:2.
В составе «молний» забивали Патрик Марун (11-я минута), Кори Перри (58) и Ондржей Палат (6).
У клуба из Канады заброшенными шайбами отличились Ник Сузуки (25) и Майк Хоффман (28).
Добавим, что российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Лайтнинг» набрал 36 очков, они позволяют ему находится на третьем месте Атлантического дивизиона, который замыкают «Канадиенс» с 15 очками.
10 декабря «Тампа-Бэй» сыграет в гостях против «Торонто», а «Монреаль» примет на своем льду «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» - Тампа-Бэй Лайтнинг» - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Марун, 10:31
1:1 – Сузуки (Друэн, Савар), 24:20
2:1 – Хоффман (Сузуки), 27:08
2:2 – Перри (Хедман, Стэмкос), 57:51
2:3 – Палат (Сирелли, Киллорн), 59:22
Вратари: Аллен 24/27 – Василевский 21/23.