«Айлендерс» обыграли «Оттаву», Сорокин отбил 30 бросков по своим воротам

«Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Оттаву» со счетом 5:3.

В составе клуба из Нью-Йорка дубль оформил Андерс Ли (23-я и 35-я минуты), также по шайбе забросили Оливер Вальстрем (35), Киффер Беллоуз (47) и Жан-Габриэль Пажо (53).

У «сенаторов» забивали Джош Норрис, реализовавший численное преимущество (30), Ник Холден (49) и Алекс Форментон в меньшинстве (56).

Добавим, что российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

Набравшие 17 очков «островитяне» продолжают замыкать турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Оттава» осталась с 15 очками на предпоследней позиции в Атлантическом дивизионе.

10 декабря «Айлендерс» примут на своем льду «Нэшвилл», а «Оттава» на следующий день сыграет дома против «Тампы-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» - Нью-Йорк Айлендерс - 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы:

0:1 – Ли (Мэйфилд, Бэйли), 23:00

1:1 – Норрис (Шабо, Батерсон), 29:44 - Бол.

1:2 – Вальстрем (Царник, Беллоуз), 34:06

1:3 – Ли (Пелек, Барзэл), 34:33

1:4 – Беллоуз (Вальстрем, Царник), 46:26

2:4 – Холден (Форментон, Штюцле), 48:11

2:5 – Пажо (Мэйфилд), 52:26

3:5 – Форментон (Браун), 55:54 - Мен.

Вратари: Густавссон 22/27 – Сорокин 30/33.