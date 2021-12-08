«Ак Барс» подписал контракт с экс-защитником НХЛ

Казанский «Ак Барс» заключил соглашение с канадским защитником Марком Барбери.

Контракт с 31-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона, сообщает клубная пресс-служба.

«Марк - габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде. Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку.

При этом у нас остается еще одна позиция легионера, комплектация команды не завершена», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Добавим, что в НХЛ Барберио выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш», проведя в общей сложности 272 матча и набрав в них 56 (14+42) очков. В девяти встречах плей-офф Кубка Стэнли канадец набрал один результативный балл.

Последние два сезона защитник провел в швейцарской «Лозанне».