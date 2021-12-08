СКА на выезде обыграл «Трактор», Комаров набрал первое очко в составе армейцев

«Трактор» на своей площадке проиграл СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы у победителей на счету Антона Бурдасова (32-я и 59-я минуты), Данилы Моисеева (39) и Кирилла Марченко (45). Отметим, что финский нападающий Лео Комаров отметился первой голевой передачей за десять матчей в составе армейцев.

В составе хозяев результативным броском отметился Виталий Абрамов (53).

Таким образом, СКА набрал 51 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» идет вторым на Востоке с 57 очками.

В следующем матче 11 декабря челябинский клуб сыграет в гостях против «Сибири», а команда из Санкт-Петербурга днем ранее отправится в гости к «Металлургу».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – СКА (Санки-Петербург) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы:

0:1 – Бурдасов (Седов, Кузьменко), 31:05

0:2 – Моисеев (Воробьев), 38:52

0:3 – Марченко (Комаров), 44:56

1:3 – Абрамов (Карпухин, Кравцов), 52:24

1:4 – Бурдасов, 58:06