«Металлург» обыграл на своем льду «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» нанес поражение клубу«Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:4.
В составе победителей отличились Николай Голдобин (15-я минута), Никита Коростелев(28), Максим Карпов (47 и 58), Филипп Майе (50) и Егор Коробкин (51). Китайский клуб ответили голами Брендона Ипа (30), Клиффа Пу (34), Алекса Рича (49) и Люка Локхарта (60).
«Металлург» набрал 59 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. Китайский клуб с 22 очками занимает предпоследнее 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)
1:0 – Голдобин (Майе, Хультстрем), 14:43
2:0 – Коростелев (Маклюков), 27:03
2:1 – Йип (Вонг, Фу), 29:10
2:2 – Пу, 33:53
3:2 – Карпов (Голдобин, Хультстрем), 46:32
3:3 – Рич, 48:25
4:3 – Майе (Голдобин, Хабаров), 49:42
5:3 – Коробкин (Акользин, Неколенко), 50:59
6:3 – Карпов (Зернов), 57:20
6:4 – Локхарт (Фу, Осипов), 59:42.