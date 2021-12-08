Владислав Третьяк: Никто не бросит камень, если мы проиграем в финале ОИ-2022, но будем бороться

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о работе с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-4538517-tretyak-esli-my-proigraem-v-finale-olimpiady-no-budem-borotsya-kamen-nikto-ne-brosit.html?utm_source=copypaste

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном результате сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«В СССР второе место было поражением, сейчас каждая медаль дорога. Если проиграем в финале Олимпийских игр, но будем биться, камень никто не бросит. Каждая медаль дорога для нас», — цитируют «РИА Новости» главу ФХР.

Напомним, что руководители НХЛ заявили, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то игроки могут пропустить ОИ-2022.

Добавим, что сборная Россия на групповой стадии в квартете с Чехией, Швейцарией и Данией.