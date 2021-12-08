«Йокерит» нанес поражение «Северстали» в гостевом матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и »Йокеритом» завершился победой финской команды в овертайме – 3:2.

У хозяев первую шайбу на 25-й минуте забросил Даниил Вовченко. Также у «Северстали» гол на счету Давида Думбадзе (60) и Констанина Пилипенко (60). В составе гостей отличились Филип Хольм (15), Никлас Йенсен (19) и Брайан О'Нилл (50).

Победу финскому клубу в овертайме принес точный бросок Хольма (64).

Таким образом, «Йокерит» остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 54 очков. »Северсталь» идет пятой. У череповецкой команды 50 очков.

10 декабря клуб из Хельсински сыграет в гостях против «Спартака», а «Северсталь» примет «Авангард».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Хольм (Коссила, Бьорнинен)

0:2 – Йенсен (О'Нил, Хольм)

1:2 – Вовченко (Тихонов, Пилипенко)

1:3 – О'Нил (Коссила, Йенсен)

2:3 – Гераськин (Морозов, Хохлов)

3:3 – Пилипенко (Хохлов, Вовченко)

3:4 – Хольм (Коссила, Пакаринен)