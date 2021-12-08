«Сибирь» на выезде переиграла «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в гостях нанесла поражение «Нефтехимику» со счетом 3:0.
В составе новосибирцев отличились Ник Шор, Александр Шаров, реализовавший численное преимущество, и Валентин Пьянов, поразивший в конце встречи уже пустые ворота нижнекамцев.
Сибиряки набрали 44 очка и по-прежнему располагаются на шестой строчке турнирной таблицы Востока. «Нефтехимик» с 35 очками занимает девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Сибирь» (Новосибирск) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 - Шор, 16:59
0:2 - Шаров (Голубев, Мерфи), 56:19 (5х4)
0:3 - Пьянов, 58:34 (п.в.)
Вратари: Туохимаа - Сяттери.
источник: «Советский спорт»