«Витязь» переиграл в гостях минское «Динамо», добившись первой победы в КХЛ за четыре игры

8 декабря на стадионе «Минск Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Витязем». Победу праздновали хоккеисты гостей со счетом 4:1.

Шайбу в составе минской команды забросил Мальте Стремвалл на 33-й минуте. У гостей отличились Нико Ойямяки (24), Михаил Смолин (36) и Кирилл Рассказов (38, 53).

После сегодняшнего успеха на счету «Витязя» 30 баллов и 11-е место в Западной конференции. У «Динамо» остался 41 балл и 8-е место.

Следующий матч в КХЛ минское «Динамо» проведет против «Торпедо» 10 декабря, а «Витязь» отправится на выезд для встречи с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) - «Витязь» (Подмосковье) 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы:

0:1 - Ойямяки (Аалтонен, Воронков) - 23:33

1:1 Стремвалл (Усов, Бек) - 32:53

1:2 - Смолин (Воронков, Кемиляйнен) - 35:07

1:3 - Рассказов (Володин, Воронков) - 37:34

1:4 - Рассказов (Старков, Воронков) - 52:37

Вратари: Рыбар - Сапрыкин

Броски: 33-20

Штраф: 8-12