«Адмирал» выиграл у московского «Динамо» и прервал серию из пяти поражений подряд

8 декабря на «ВТБ Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты гостей 2:1, прервав серию из пяти поражений кряду.

Шайбу в составе гостей забросил Микс Индрашис на 51-й минуте. У «Динамо» отличился О Делл в концовке третьего периода (58). Победный буллит у дальневосточников забросил Андрей Обидин

Таким образом, «Адмирал» набрал 21-е очко в 38-и встречах, оставшись на последнем 12-м месте Востока. В активе сине-белых второе место на Западе и 52 балла.

Следующий матч подопечные Алексея Кудашова проведут против СКА, а «Адмирал» примет «Амур». Обе встречи пройдут 12 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)

Голы:

0:1 - Индрашис (Шулак, Ушенин) - 50:12

1:1 - О Делл (Линдберг) - 57:23

1:2 - Обидин поб.буллит

Вратари: Еременко - Серебряков

Броски: 40-26

Штраф: 4-10