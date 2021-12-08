Гол Анисимова принес «Локомотиву» победу над «Авангардом»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Авангард» со счетом 3:2.
На голы Корбана Найта (1-я минута) и Сергея Толчинского (30) хозяева ответили точными бросками Дениса Алексеева (4), Артема Ильенко (5) и Артема Анисимова (60).
Таким образом, «Локомотив» набрал 47 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Авангард» с 44 очками идет пятым на Востоке.
10 декабря «Локомотив» сыграет дома против «Автомобилиста», а «Авангард» - в Череповце против «Северстали».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард» (Омск) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Найт (Грицюк, Покка), 0:25
1:1 – Алексеев (Каюмов), 3:30
2:1 – Ильенко (Аверин), 4:46
2:2 – Толчинский (Сошников, Найт), 29:38
3:2 – Анисимов (Осипов, Каюмов), 59:26