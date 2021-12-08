ЦСКА дома уступил нижегородскому «Торпедо», пропустив пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома проиграл нижегородскому «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу нижегородцев, в составе которых отличились Кенни Агостино, оформивший дубль, Артур Тянулин, Дамир Жафяров, реализовавший большинство, и Энди Миле. Хозяева ответили шайбами Владислава Каменева и Антона Слепышева.

Отметим, что гости открыли счет уже на 14-й секунде, а после первого периода выигрывали 3:0, однако армейцы смогли отыграть две шайбы. На большее подопечных Сергея Федорова не хватило.

Торпедовцы набрали 37 очков, однако по-прежнему находятся за пределами кубковой восьмерки Запада. ЦСКА с 52 очками остался вторым, упустив шанс приблизиться к «Йокериту»,

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Агостино (Миле, Пайгин), 0:13

0:2 - Тянулин (Гривик, Чехович), 8:07

0:3 - Жафяров (Агостино, Чехович), 17:47 (5х4)

1:3 - Каменев (Окулов, Плотников), 29:13

2:3 - Слепышев (Григоренко, Карнаухов), 36:31

2:4 - Миле (Жафяров, Кочетков), 37:23

2:5 - Агостино (Марин, Жафяров), 49:45

Вратари: Рейдеборн - Кочетков.