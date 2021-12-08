«Нью-Йорк Айлендерс» выставит Голышева на драфт отказов

«Айлендерс» планирует выставить российского форварда Анатолия Голышева на безусловный драфт отказов.

Как сообщает в своем твиттере журналист Артур Стэйпл, после этого контракт с 26-летним хоккеистом будет расторгнут. Таким образом, Голышев не сыграл ни одного матча в НХЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий должен был выйти в первом звене на игру с «Рейнджерс». Но на льду Голышев так и не появился.

Напомним, что осенью Анатолий заключил с «Айлендерс» одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой 750 тысяч долларов. Россиянин принял участие в одном предсезонном матче против «Филадельфии».

Минувший чемпионат Голышев начинал в составе «Автомобилиста», а затем подписал контракт с »островитянами» до конца сезона-2020/2021, но не провел ни одного матча.