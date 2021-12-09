Голевая передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейджерс» на своей площадке не смогли обыграть «Колорадо». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей по дублю оформили Логан О’Коннор и Микко Рантанен. Также по одному голу записали на свой счет Натан Маккиннон, Назем Кадри и Алекс Ньюхук. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин сделал голевую передачу. В активе нападающего стало 13 (7+6) в нынешнем сезоне.
У хозяев льда отличились Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил. Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. В текущей «регулярке» хоккеист заработал 31 (9+22) очко.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на выезде против «Баффало», а «Колорадо» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 11 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Колорадо» – 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)
Голы:
0:1 – Рантанен (Тэйвс, Кадри), 4:11
1:1 – Труба (Ривс, Панарин), 6:56
2:1 – Лундквист (Труба, Хитил), 18:15
2:2 – Маккиннон (Жирар, Ландескуг), 24:48
2:3 – Кадри (Ничушкин, Макар), 26:11
2:4 – Ньюхук (Тэйвс, Жирар), 30:42
2:5 – О'Коннор (Макдермид, Кадри), 37:14
2:6 – О'Коннор (), 37:36
3:6 – Хитил (Миллер, Лафреньер), 51:52
3:7 – Рантанен (Обе-Кубел, Джонсон), 53:25
Вратари: Гуска 32/39 – Кюмпер 26/29, Юханссон 1/1.