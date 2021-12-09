Голевая передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейджерс» на своей площадке не смогли обыграть «Колорадо». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей по дублю оформили Логан О’Коннор и Микко Рантанен. Также по одному голу записали на свой счет Натан Маккиннон, Назем Кадри и Алекс Ньюхук. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин сделал голевую передачу. В активе нападающего стало 13 (7+6) в нынешнем сезоне.

У хозяев льда отличились Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил. Российский нападающий Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. В текущей «регулярке» хоккеист заработал 31 (9+22) очко.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на выезде против «Баффало», а «Колорадо» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 11 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Колорадо» – 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Голы:

0:1 – Рантанен (Тэйвс, Кадри), 4:11

1:1 – Труба (Ривс, Панарин), 6:56

2:1 – Лундквист (Труба, Хитил), 18:15

2:2 – Маккиннон (Жирар, Ландескуг), 24:48

2:3 – Кадри (Ничушкин, Макар), 26:11

2:4 – Ньюхук (Тэйвс, Жирар), 30:42

2:5 – О'Коннор (Макдермид, Кадри), 37:14

2:6 – О'Коннор (), 37:36

3:6 – Хитил (Миллер, Лафреньер), 51:52

3:7 – Рантанен (Обе-Кубел, Джонсон), 53:25

Вратари: Гуска 32/39 – Кюмпер 26/29, Юханссон 1/1.