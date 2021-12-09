Панарин обогнал Кучерова по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (3:7), вышел на единоличное 19-е место среди представителей нашей страны по результативным передачам за карьеру в НХЛ.

Таким образом, у Панарина стало 330 голевых передач в 458 матчах. Он опередил форвада «Тампы-Бэй» Никиту Кучерова, у которого 329 передач в 518 матчах (на 60 матчей больше). Рекордный показатель принадлежит Сергею Федорову (696 передач в 1248 матчах).

Отметим, что Артемий в этом сезоне провел 25 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.

Добавим, что в составе победителей по дублю оформили Логан О’Коннор и Микко Рантанен. Также по одному голу записали на свой счет Натан Маккиннон, Назем Кадри и Алекс Ньюхук. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин сделал голевую передачу. В активе нападающего стало 13 (7+6) в нынешнем сезоне.

У хозяев льда отличились Джейкоб Труба, Нильс Лундквист и Филип Хитил.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на выезде против «Баффало», а «Колорадо» примет дома «Детройт». Обе встречи состоятся 11 декабря.