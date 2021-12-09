НХЛ готова провести альтернативный турнир для сборных, если не отпустит своих игроков на Олимпиаду

НХЛ может организовать свой турнир для сборных в случае, если не отпустит игроков на Олимпийские игры в Пекине.

Об этом сообщил журналист Эллиот Фридман на страницах издания Sportsnet.

Напомним, лига дала предварительное согласие на участие хоккеистов в Играх, однако имеет право до 10 января поменять свое решение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В 2018 году прошли первые с 1998 года Олимпийские игры без участия игроков из НХЛ. Сборная России, составленная в основном из хоккеистов КХЛ, выиграла золотые медали.