Алексей Житник: Результаты на Олимпиаде во многом зависят от игры вратаря

Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года Алексей Житник поделился своим мнением о слагаемых успеха хоккейной команды на Олимпийских играх.

«У России очень сильная вратарская линия - есть из кого выбирать. Нападающие тоже выделяются. Кучеров должен поправиться, Малкин. Но неизвестно при этом, в каком они состоянии подойдут к Олимпиаде. Последнее десятилетие в России - проблема в защитной линии. Нет ребят, которые бы доминировали в обороне, как тот же Зубов, Володя Малахов, Серега Гончар, когда находились на своем пике. Сейчас таких защитников не наблюдается на горизонте.

Даже если в стране есть десять хороших вратарей, то больше трех в заявку на Олимпиаду все равно не попадут. И только один будет выходить на лед. От того, как он сыграет, и зависят результаты турнира. Поэтому, считаю, на Олимпиаде сборная зависит от вратаря. Если он тащит, то это 50-60 процентов успеха», - приводит слова Житника «Спорт Уик-энд».

Напомним, ранее стали известны имена первых трех игроков НХЛ, включенных в состав сборной России для участия в Олимпиаде в Пекине. Ими стали капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также его одноклубник голкипер Андрей Василевский.

Предварительно заокеанская лига разрешила участие своих хоккеистов в Играх, однако может поменять свое решение до 10 января.

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.