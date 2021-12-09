Дубль Лильи помог «Барысу» обыграть «Сочи» в Нур-Султане

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Сочи» завершился победой команды из Нур-Султана – 5:2.

В составе казахстанского клуба шайбы забросили Якоб Лилья, отличившийся дублем на 30-й и 40-й минутах, а также Алихан Асетов (10), Роман Савченко (15) и Кирилл Савицкий (50). Соперник ответил забитыми голами Кирилла Петькова (5) и Яниса Якса (60).

Таким образом, подопечные Юрия Михайлиса набрали 36 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» идет десятым на Западе с 34 очками.

10 декабря «Барыс» сыграет дома против «Куньлуня», а сочинцы двумя днями позже на своем поле примут «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Сочи» (Сочи) – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 – Петьков, 04:30

1:1 – Асетов (Морроу, Фрэттин), 09:18

2:1 – Савченко (Савицкий, Старченко), 14:16

3:1 – Лилья (Данияр, Волк), 29:31

4:1 – Лилья (Альсинг, Михайлис), 39:08

5:1 – Савицкий (Старченко, Куник), 49:57

5:2 – Якс, 59:16

Вратари: Ортио – Хеллберг.

Броски: 27 – 23.

Штраф: 4 – 6.