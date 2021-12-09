МОК утвердил дизайн формы сборной России на ОИ-2022 (видео)

МОК утвердил дизайн формы хоккейной сборной России, в которой команда выступит на Олимпиаде 2022 года.

«Дизайн формы ROC для зимних Олимпийских игр в Пекине соответствует установленному регламенту. Данные правила устанавливают основу для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На этой основе данная форма была утверждена», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета.

Напомним, что на Играх в Пекине россияне выступят без национального флага и государственного гимна под названием ROC (Russian Olympic Committee).

На групповом этапе Сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.