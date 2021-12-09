МОК утвердил дизайн формы сборной России на ОИ-2022 (видео)

МОК утвердил дизайн формы хоккейной сборной России, в которой команда выступит на Олимпиаде 2022 года.
«Дизайн формы ROC для зимних Олимпийских игр в Пекине соответствует установленному регламенту. Данные правила устанавливают основу для международных федераций на чемпионатах мира, а также Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. На этой основе данная форма была утверждена», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета.
Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021
⠀#россиявмоемсердце #хоккейроссии75 #beijing2022 pic.twitter.com/Qquai5nw0X
Напомним, что на Играх в Пекине россияне выступят без национального флага и государственного гимна под названием ROC (Russian Olympic Committee).
На групповом этапе Сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.