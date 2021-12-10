Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» разгромить «Детройт»

10 декабря в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Детройтом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:2.
В составе «Блюз» отличились Натан Уокер (7, 17,50-я минуты), Колтон Парайко (37), Иван Барбашев (51) и Марко Сканделла (60). У гостей отличились Робби Фаббри (25, 56).
Российский нападающий Иван Барбашев забил девятую шайбу в сезоне и набрал 18-е очко в 26-и играх.
Таким образом, «Сент-Луис» поднялся на пятую строчку Западной конференции с 32-я очками, в активе «Детройта» восьмая позиция и 29 баллов на Востоке.
Следующий матч в НХЛ «Сент-Луис» проведет против «Монреаля», а «Детройт» отправится в гости для встречи с «Колорадо».
источник: «Советский спорт»