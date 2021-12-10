Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Сан-Хосе»

10 декабря в Сан-Хосе прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Миннесотой». Победу одержали хоккеисты «Уайльд» со счетом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Джонатан Дален (44-я минута) и Томаш Гертл (54). У гостей забили Кевин Фиала (7), Джоэль Эрикссон (28), Джордан Гринвэй (36, 59) и Кирилл Капризов (59).

Беспроигрышная серия «Миннесоты» составляет уже семь матчей кряду. В последний раз они проигрывали 22 ноября «Тампе» (4:5).

В этой игре российский нападающий Капризов оформил гол и голевую передачу. Всего же в этом сезоне он набрал 32 очка (10 голов + 22 передачи) в 26-и играх.

После сегодняшнего успеха «Миннесота» поднялась на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 39 баллов. В активе «Сан-Хосе» десятое место и 29 очков.

Следующий матч «Уайльд» проведет на выезде против «Лос-Анджелеса» 12 декабря, а «Сан-Хосе» встретится с «Далласом» дома в этот же день.