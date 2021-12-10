Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль увеличил отрыв от российского бомбардира «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке. В матче с «Бостоном» немец оформил дубль и забил в сумме 23 гола в текущем сезоне. На счету Александра 20 заброшенных шайб.

Третье место в снайперской гонке делят три хоккеиста, отличившиеся 17 раз: нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (сыграно 25 игр) и нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэтьюз (25 игр) и «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане (27 матчей)