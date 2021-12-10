Алексей Морозов оценил вероятность проведения матчей между командами КХЛ и НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил вероятность проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ в ближайшей перспективе.

«Мы пообщались. Нам интересна эта тема. Мы обсудили эту идею с точки зрения календарей и пришли к тому, что сентябрь - это удобный вариант, если клубу НХЛ прилетать в Россию на два матча. У них это начало предсезонки, а мы могли бы организовать паузы в календаре для своих клубов. Ключевое здесь - это финансы, надо четко понимать, какие затраты мы понесем. Сейчас наши профильные отделы все обсчитывают, готовят цифры. Думаю, до конца месяца мы вернемся к этому и еще раз пообщаемся с НХЛ, уже имея на руках определенные цифры.

Конечно, нас интересуют клубы с российскими игроками. Идея такая, чтобы «Вашингтон» Овечкина сыграл против «Динамо», где он воспитывался. Или, например, чтобы Кучеров сыграл с ЦСКА. Это точно заинтересует болельщиков. Мы такое направление задали, и НХЛ согласна, что это было бы здорово», - приводит слова Морозова «РИА Новости».

Напомним, в рамках проекта КХЛ World Games в текущем сезоне был проведен матч в Дубае, в котором сошлись казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо», из которого он в 2005 году уехал в «Вашингтон Кэпиталз», где выступает до сих пор.