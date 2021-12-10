«Сколько мужества в этом парнишке!»: тренер «Нэшвилла» восхищен дракой Тренина с Харой

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс отметил российского нападающего команды, принявшего вызов от звездного словака Здено Хары в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он действительно произвел на меня впечатление. Я говорю про тот момент с Харой, когда он применил мощный силовой прием, а затем вступил в бой с Харой и устоял. На мой взгляд, это была невероятная битва со стороны обоих игроков. Сколько мужества в этом парнишке! Ему пришлось уйти со льда в раздевалку, где ему наложили семь швов, а потом он вернулся и сыграл отлично. Он продолжил играть в свою игру, и эта драка его совсем не напугала», - приводит слова Хайнса пресс-служба лиги.

Напомним, в первом периоде Тренин провел силовой прием против финна Себастьяна Ахо, за которого вступился Хара. В результате драки словак разбил бровь россиянину, однако тот устоял на ногах.

Матч завершился волевой победой «Нэшвилла» - 4:3, Тренин забросил третью шайбу, сравняв счет.