«Это все равно что ООН распустить»: Кожевников - об идее НХЛ провести свой турнир вместо Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слухи о решении НХЛ провести свой турнир для сборных параллельно с Олимпиадой в Пекине.

«Что делать, если одновременно будет и Олимпиада, и Кубок мира? Вроде бы один из руководителей НХЛ вчера сказал, что такого не будет, но никакой веры им уже нет. Если два турнира запустятся одновременно, это станет объявлением мировой войны в хоккее. Мировой хоккейный порядок будет полностью разрушен, олимпийскую хартию выбросят на помойку, все страны пострадают. Так надругаться над олимпийским движением - это все равно что ООН распустить!», - приводит слова ветерана Russia-hockey.ru.

Напомним, НХЛ дала предварительное согласие на участие своих игроков в Олимпийских играх в Пекине, однако имеет право до 10 января 2022 года поменять свое решение, исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что в случае запрета на участие хоккеистов в Играх, лига проведет свой турнир для сборных в эти же сроки.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.