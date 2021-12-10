«Мы повзрослели»: Овечкин рассказал о своем соперничестве с Кросби

Российский голеадор «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о своих отношениях с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Мы разговариваем. Можем написать друг другу, если хотим что-то узнать. Все здорово. Конечно, в первые годы была борьба. Я - русский. Он - канадец. Был языковой барьер. Но сейчас мы повзрослели и ценим, что сделали для лиги», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 41 (20+21) очко. В активе Кросби 13 (4+9) очков в 13 встречах.

Оба хоккеиста выигрывали в составах своих команд Кубок Стэнли (Кросби - трижды).