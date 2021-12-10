«Барыс» одержал домашнюю победу над «Куньлунем», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой команды из Нур-Султана – 7:4.

Добавим, что по ходу прошедшей встречи клуб из Пекина вел в счете в три шайбы – авторами голов стали Алекс Рич (18-я минута), Руди Ин (23) и Микаэль Там (26). Еще один точным броском у гостей отличился Итан Уэрек (49).

Однако подопечные Юрия Михайлиса смогли забить семь шайб в ответ. У казахстанцев голами отметились Егор Петухов (29), Роман Старченко (32), Линден Вей (34), Якоб Лилья (39, 45), Коди Куник (50) и Мэттью Фрэттин (52).

Таким образом, «Барыс» набрал 38 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет 11-м с 22 очками.

12 декабря команда из Нур-Султана сыграет дома против «Нефтехимика», а китайцы двумя в тот же день на выезде встретятся с «Сибирью».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

Голы:

0:1 – Рич (Пу, Николлс), 17:43

0:2 – Ин, 22:31

0:3 – Там (Пу, Николлс), 25:47

1:3 – Петухов (Морроу, Гурков), 28:08 (мен.)

2:3 – Старченко (Савицкий, Куник), 31:25

3:3 – Вей (Асетов, Фрэттин), 33:30

4:3 – Лилья (Михайлис, Волк), 38:26

5:3 – Лилья (Михайлис, Волк), 44:23

5:4 – Уэрек (Вон), 48:48

6:4 – Куник (Старченко), 49:25

7:4 – Фрэттин (Орехов), 51:03

Вратари: Ортио – О'Брайан.

Броски: 47 – 25.

Штраф: 35 – 15.