Дубль Гусева помог СКА на выезде разгромить «Металлург»

Хоккеисты СКА добились гостевой победы над «Металлургом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев игры стал форвард армейцев Никита Гусев, отличившийся дублем на 15-й и 54-й минутах. По голу забили Антон Бурдасов (1), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58). Соперник ответил точным броском Дениса Зернова (46).

Отметим, что эта победа позволила СКА набрать 53 очка и подняться на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 59 очками остался на первой строчке Востока.

В следующем матче петербуржцы сыграют на своем поле против московского «Динамо», а клуб из Магнитогорска встретится дома с «Авангардом». Обе игры запланированы на 12 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Голы:

0:1 – Бурдасов (Кемппайнен), 00:08

0:2 – Гусев (Кузьменко, Бурдасов), 14:47 (бол.)

0:3 – Пыленков (Кемппайнен), 44:14 (бол.)

1:3 – Зернов (Карпов, Николаев), 45:54

1:4 – Гусев (Воробьев, Моисеев), 53:24

1:5 – Кузьменко (Бурдасов), 57:06

Вратари: Олкинуора – Юханссон.

Броски: 29 – 18.

Штраф: 6 – 8.