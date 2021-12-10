«Ак Барс» нанес «Нефтехимику» шестое поражение кряду в КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке обыграл «Нефтехимик» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Пер Линдхольм (13-я минута), Даниил Журавлев (34), Дмитрий Юдин (44), Даниил Тарасов (51) и Дмитрий Воронков (52). Соперник ответил голами Дениса Вихарева (12) и Рафаэля Бикмуллина (49).
В данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 51 очко и смогли подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы идут десятыми с 35 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду.
12 декабря «Ак Барс» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а «Нефтехимик» в тот же день на выезде встретится с «Барысом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Санкт-Петербург) – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы:
0:1 – Вихарев (Секстон, Кнот), 11:00 (бол.)
1:1 – Линдхольм (Уил, Юдин), 12:27 (бол.)
2:1 – Журавлев (Кагарлицкий, Линдхольм), 33:53
3:1 – Юдин (Кагарлицкий, Журавлев), 43:07
3:2 – Бикмуллин (Шафигуллин, Кнот), 48:00
4:2 – Тарасов (Кэмпфер), 50:28
5:2 – Воронков (Кагарлицкий, Зарипов), 51:54 (бол.)
Вратари: Бобков – Судницин.
Броски: 29 – 29.
Штраф: 12 – 8.