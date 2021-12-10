«Ак Барс» нанес «Нефтехимику» шестое поражение кряду в КХЛ

«Ак Барс» на своей площадке обыграл «Нефтехимик» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Пер Линдхольм (13-я минута), Даниил Журавлев (34), Дмитрий Юдин (44), Даниил Тарасов (51) и Дмитрий Воронков (52). Соперник ответил голами Дениса Вихарева (12) и Рафаэля Бикмуллина (49).

В данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 51 очко и смогли подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы идут десятыми с 35 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду.

12 декабря «Ак Барс» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а «Нефтехимик» в тот же день на выезде встретится с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Санкт-Петербург) – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы:

0:1 – Вихарев (Секстон, Кнот), 11:00 (бол.)

1:1 – Линдхольм (Уил, Юдин), 12:27 (бол.)

2:1 – Журавлев (Кагарлицкий, Линдхольм), 33:53

3:1 – Юдин (Кагарлицкий, Журавлев), 43:07

3:2 – Бикмуллин (Шафигуллин, Кнот), 48:00

4:2 – Тарасов (Кэмпфер), 50:28

5:2 – Воронков (Кагарлицкий, Зарипов), 51:54 (бол.)

Вратари: Бобков – Судницин.

Броски: 29 – 29.

Штраф: 12 – 8.