«Авангард» одержал волевую победу над «Северсталью» в Череповце

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, обыграв «Северсталь» со счетом 3:2.

В составе омичей две шайбы забросил Корбэн Найт, отличившийся на 27-й и 38-й минутах. Еще один гол у «ястребов» забил Иван Телегин (36). У череповецкой команды точными бросками отметились Роберт Рооба (2) и Даниил Вовченко (33).

Добавим, что «Авангард» остался на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Северсталь» идет пятым на Западе (51 очков).

Следующие матчи в чемпионате клубы проведут 12 декабря. Омский клуб встретится в гостях с «Металлургом», а «Северсталь» сыграет на выезде против «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) – «Авангард» (Омск) – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы:

1:0 – Рооба (Лишка), 01:42

1:1 – Найт (Сошников, Грицюк), 26:49

2:1 – Вовченко (Пилипенко), 32:19

2:2 – Телегин (Шарипзянов), 35:20

2:3 – Найт (Якупов, Каски), 37:22 (бол.)

Вратари: Подъяпольский – Грубец.

Броски: 34 – 28.

Штраф: 2 – 6.