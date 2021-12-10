Шайбы Щемерова и Кормье принесли «Автомобилисту» гостевую победу в матче с «Локомотивом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Автомобилистом» завершился победой екатеринбургской команды со счетом 2:0.
Отметим, что обе своих шайбы подопечные Николая Заварухина забросили во втором периоде. Авторами голов стали Александр Щемеров (35-я минута) и Патрис Кормье (40).
Отметим, что победный результат в сегодняшней встрече позволил клубу из Екатеринбурга подняться на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. Ярославцы идут шестыми на Западе с 47 очками.
12 декабря «Автомобилист» сыграет в гостях против «Спартака», а «Локомотив» в тот же день дома встретится с ЦСКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 – Щемеров, 34:33
0:2 – Кормье (Романцев), 39:54
Вратари: Исаев – Галкин.
Броски: 28 – 27.
Штраф: 12 – 8.