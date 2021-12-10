Минское «Динамо» дома уступило «Торпедо», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Минское «Динамо» не смогло набрать очки в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Белорусская команда проиграла нижегородцам со счетом 1:2.
В составе победителей шайбы забросили Энди Миле (38-я минута) и Дамир Жафяров (50). Хозяева ответили голом Романа Горбунова (60).
Отметим, что подопечные Дэвида Немировски поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очков. «Динамо» опустилось на девятую строчку, уступая нижегородской команде лишь по дополнительным показателям.
12 декабря «Торпедо» сыграет в Риге против местного «Динамо», а минчане в тот же день встретятся дома с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Миле (Агостино, Тянулин), 37:47 (бол.)
0:2 – Жафяров (Марин), 49:25
1:2 – Горбунов (Усов, Бенгтссон), 59:52 (бол.)
Вратари: Рыбар – Кочетков.
Броски: 26 – 22.
Штраф: 10 – 12.