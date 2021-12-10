«Спартак» на своей площадке обыграл «Йокерит»

«Спартак» победил «Йокерит» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что победу красно-белым в сегодняшней встрече принесли заброшенные шайбы Сергея Широкова (28-я минута) и Данилы Квартальнова (47).

Несмотря на поражение, клуб из Хельсинки остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 54 очка. Столичная команда идет седьмой с 43 очками.

В следующем матче «Спартак» встретится с «Автомобилистом» в Москве, а «Йокерит» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 12 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Широков (Хеед), 27:31

2:0 – Квартальнов (Цыплаков, Хеед), 46:05

Вратари: Сковронский – Линдбек.

Броски: 27 – 38.

Штраф: 8 – 8.