«Спартак» на своей площадке обыграл «Йокерит»

«Спартак» победил «Йокерит» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что победу красно-белым в сегодняшней встрече принесли заброшенные шайбы Сергея Широкова (28-я минута) и Данилы Квартальнова (47).
Несмотря на поражение, клуб из Хельсинки остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 54 очка. Столичная команда идет седьмой с 43 очками.
В следующем матче «Спартак» встретится с «Автомобилистом» в Москве, а «Йокерит» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 12 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Широков (Хеед), 27:31
2:0 – Квартальнов (Цыплаков, Хеед), 46:05
Вратари: Сковронский – Линдбек.
Броски: 27 – 38.
Штраф: 8 – 8.