«Витязь» на выезде победил рижское «Динамо» в овертайме

Хоккеисты «Витязя» одержали гостевую победу над рижским «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что по итогам основного времени встречи команды забросили друг другу по две шайбы. В составе хозяев голы забили Николай Елисеев (13-я минута) и Петер Тиивола (44). Соперник ответил точными бросками Нико Оямяки (2) и Даниэля Одетта (13). В овертайме победу команде из Подольска принес гол Степана Старкова (65)

Таким образом, «Витязь» набрал 32 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет 12-м с 30 очками.

Отметим, что команды проведут еще одну встречу между собой 22 декабря в Подольске. Перед этим рижане сыграют дома против «Торпедо» (12 декабря).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Витязь» (Московская область) – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Оямяки (Аалтонен, Лямин), 01:46

1:1 – Елисеев (Дарзиньш), 12:06

1:2 – Одетт (Смолин, Головков), 12:57

2:2 – Тиивола (Гормли, Радил), 43:26 (бол.)

2:3 – Старков (Кемиляйнен), 64:24 (бол.)

Вратари: Гудачек – Сапрыкин.

Броски: 39 – 18.

Штраф: 14 – 18.