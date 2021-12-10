«Витязь» на выезде победил рижское «Динамо» в овертайме

Хоккеисты «Витязя» одержали гостевую победу над рижским «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что по итогам основного времени встречи команды забросили друг другу по две шайбы. В составе хозяев голы забили Николай Елисеев (13-я минута) и Петер Тиивола (44). Соперник ответил точными бросками Нико Оямяки (2) и Даниэля Одетта (13). В овертайме победу команде из Подольска принес гол Степана Старкова (65)
Таким образом, «Витязь» набрал 32 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет 12-м с 30 очками.
Отметим, что команды проведут еще одну встречу между собой 22 декабря в Подольске. Перед этим рижане сыграют дома против «Торпедо» (12 декабря).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Витязь» (Московская область) – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Оямяки (Аалтонен, Лямин), 01:46
1:1 – Елисеев (Дарзиньш), 12:06
1:2 – Одетт (Смолин, Головков), 12:57
2:2 – Тиивола (Гормли, Радил), 43:26 (бол.)
2:3 – Старков (Кемиляйнен), 64:24 (бол.)
Вратари: Гудачек – Сапрыкин.
Броски: 39 – 18.
Штраф: 14 – 18.