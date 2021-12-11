Два результативных очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в игре с «Питтсбургом»

11 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом». Победу в этой встрече одержали хоккеисты гостей со счетом 4:2.
Шайбы в составе «Кэпиталз» забросили Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). У победителей отличились Дэйтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58).
Кузнецов забросил свою девятую шайбу в сезоне и набрал в сумме 29 очков (9 голов + 20 передач).
По итогам этого матча «Вашингтон» остался на четвертой позиции с 38-я очками на Востоке, в активе «Питтсбурга» 31 балл и седьмая строчка.
источник: «Советский спорт»