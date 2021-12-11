Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Баффало»

11 декабря состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой встрече одержали гости со счетом 2:1.

В составе «Баффало» заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей (55-я минута). У победителей забили Мика Зибанежад (5) и Алексис Лафренье (30).

В этой матче российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу и набрал в сумме 32-е очко в сезоне (девять голов + 23 передачи).

Вратарь гостей Александр Георгиев совершил в этой игре 36 сейвов и пропустил одну шайбу.

Благодаря гостевому успеху «Рейнджерс» поднялся на вторую строчку Востока с 39-я очками, у «Баффало» осталось 19 баллов и 13-я позиция.