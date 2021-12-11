Овечкин вышел на 104-е место в НХЛ по количеству сыгранных матчей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Гэри Робертсоном и Шоном Доннеллом по количеству сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге. На его счету 1224 игры.

Следующая цель для российского нападающего - результат Эда Уэстфолла (1226).

В сегодняшнем матче «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:4. На счету Овечкина две результативные передачи.

Шайбы в составе «Кэпиталз» забросили Евгений Кузнецов (47) и Ларс Эллер (57). У победителей отличились Дэйтон Хайнен (16), Брок Макгинн (28), Каспери Капанен (31) и Джефф Картер (58).