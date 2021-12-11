Тренин забил во втором матче подряд и позволил «Нэшвиллу» одержал победу над «Нью-Джерси»

11 декабря в Ньюайрке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Павел Заха (32-я минута) и Егор Шарангович (59). У «Нэшвилла» отличились Роман Йоси (34), Элли Толванен (38) и Яков Тренин (47).

Для российского нападающего Тренина это была вторая заброшенная шайба подряд НХЛ. На его счету восемь очков в 27-и играх (пять голов + 3 передачи.

«Нэшвилл» одержал четвертую победу подряд и набрал в сумме 33 балла, расположившись на четвертой строчке в таблице Запада. В активе «Нью-Джерси» 11-е место Востока и 25 очков.