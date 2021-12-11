Мичков - о молодежном чемпионате мира: Задача только одна - побеждать

Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков рассказал о подготовке и задачах на чемпионате мира в Канаде.

«Тренировки проходят нормально, есть время, чтобы прогуляться по территории Новогорска. Готовимся к турниру, задача только одна - побеждать. Здорово, что нахожусь в этой команде. Для меня это большой опыт», - приводит слова Матвея ТАСС.

15 декабря молодежная команда вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря она продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.

Отметим, что в этом году молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 по 5 января. Сборная России будет выступать в одной группе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.