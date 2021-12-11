Знарок - о сборной России на молодежном чемпионате мира: Создадим хороший коллектив и пойдем в бой

Тренер-консультант молодежной сборной России Олег Знарок поделился мнением о команде в преддверии мирового первенства в Канаде.

«На них лежит большая ответственность, как и на нас. В первую очередь нужно справиться с этой ответственностью. Создадим хороший коллектив и пойдем в бой. А там как бог даст», - приводит слова Знарка ФХР.

15 декабря молодежная команда вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря она продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.

Отметим, что в этом году молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 по 5 января. Сборная России будет выступать в одной группе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.