«Оттава» уверенно обыграла «Тампу-Бэй» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на своей площадке уверенно обыграла «Тампу-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Сенаторз».
В составе победителей хет-трик оформил Брэди Ткачук. Также еще одну шайбу на свой счет записал Джош Норрис. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайев отыграл 22 минуты 29 секунд и завершил матч с показателем полезности «+2».
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 15 секунд, но результативными действиями не отметился.
В следующем матче «Оттава» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Тампа» примет дома «Лос-Анджелес». Обе встречи состоятся 15 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» – «Тампа-Бэй» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Норрис (Шабо, Батерсон), 12:40
2:0 – Ткачук (Штюцле), 23:32
3:0 – Ткачук (Батерсон, Шабо), 25:31
4:0 – Ткачук (Батерсон), 56:17
Вратари: Форсберг 25/25 – Б.Эллиотт 19/22.