«Оттава» уверенно обыграла «Тампу-Бэй» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на своей площадке уверенно обыграла «Тампу-Бэй». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Сенаторз».

В составе победителей хет-трик оформил Брэди Ткачук. Также еще одну шайбу на свой счет записал Джош Норрис. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайев отыграл 22 минуты 29 секунд и завершил матч с показателем полезности «+2».

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 15 секунд, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Оттава» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Тампа» примет дома «Лос-Анджелес». Обе встречи состоятся 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Тампа-Бэй» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Норрис (Шабо, Батерсон), 12:40

2:0 – Ткачук (Штюцле), 23:32

3:0 – Ткачук (Батерсон, Шабо), 25:31

4:0 – Ткачук (Батерсон), 56:17

Вратари: Форсберг 25/25 – Б.Эллиотт 19/22.