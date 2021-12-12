Две передачи Тарасенко и шайбы Барбашева с Бучневичем помогли «Сент-Луису» обыграть «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» дома уверенно обыграл «Монреаль». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Блюз».

В составе победителей по одной шайбе забросили Дакота Джошуа, Тори Крюг, Иван Барбашев и Павел Бучневич. Россиянин забил 90-й гол за карьеру в лиге. Также на счету Павла результативная передача. Нападающий Владимир Тарасенко отметился двумя ассистами.

Гости ответили лишь одним голом в исполнении российского защитника Александра Романова.

В следующем матче «Сент-Луис» примет на своей площадке «Анахайм» (13 декабря), а «Монреаль» сыграет на выезде с «Питтсбургом» (15 декабря).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Монреаль» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Бучневич (О′Райлли, Тарасенко), 1:03

2:0 – Джошуа (Пека, Браун), 28:52

3:0 – Барбашев (Бучневич, Тарасенко), 35:20

3:1 – Романов (Дофен, Пелинг), 41:57

4:1 – Крюг (Браун, О′Райлли), 50:16

Вратари: Линдгрен 22/23 – Аллен 33/37.