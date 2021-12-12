Голевые передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях обыграл »Баффало». В основное и дополнительной время встреча завершилась со счетом 2:2, а по буллитам точнее оказались «Кэпиталз».

В составе победителей отличились Ларс Эллер и Мартин Фегервары. Российские нападающие Александра Овечкина и Евгения Кузнецова отдали по одной голевой передачи. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

Хозяева отвтеили заброшенными шайбами в исполнении Винни Хиностроза и Уилла Батчера.

Решающий буллит реализовал игрок столичных Ти Джей Оши.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на выезде с «Чикаго» (16 декабря), а «Баффало» отправится в гости к «Виннипегу» (15 декабря).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Вашингтон» – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:2)

Голы:

0:1 – Эллер (Оши, Шири), 3:40

1:1 – Хиностроза (Брайсон, Хегг), 13:48

2:1 – Бутчер (Окпосо, Асплунд), 22:09

2:2 – Фегервары (Кузнецов, Овечкин), 45:41

Вратари: Луукконен 40/42 – Ванечек 29/31.