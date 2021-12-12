«Айлендерс» переиграли «Нью-Джерси», Сорокин отразил 30 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своей площадке оказались сильнее «Нью-Джерси». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей по одной шайбе забросили Ноа Добсон, Энди Грин, Зак Паризе и Жан-Габриэль Пажо. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32.

Гости отвели забитыми голами в исполнении Йеспера Братта и Джека Хьюза.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на выезде с «Детройтом», а «Нью-Джерси» отправится в гости к «Филадельфии». Обе встречи состоятся 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Братт (Зигентхалер), 17:01

1:1 – Добсон (Вальстром, Барзэл), 17:45

1:2 – Хьюз (Заха), 18:25

2:2 – Грин (Бэйли, Барзэл), 28:33

3:2 – Паризе (Мэйфилд, Пажо), 36:33

4:2 – Пажо (Вальстром), 49:37

Вратари: Сорокин 30/32 – Шмид 25/29.