Две голевые передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» на своей площадке оказался сильнее «Далласа». Встреча завершилась со счетом 2:1 в польщу «Шаркс».
В составе победителей отличились Томаш Гертл и Эрик Карлссон. Российский нападающий Александр Барабанов отдал две голевые передачи.
Гости ответили одной заброшенной шайбой в исполнении Михаэля Раффля. Российские хоккеисты Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.
В следующем матче «Сан-Хосе» примет дома «Сиэтл», а «Даллас» сыграет на своем льду с «Сент-Луисом». Обе встречи состоятся 15 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» – «Даллас» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Гертл (Барабанов, Майер), 8:30
2:0 – Карлссон (Барабанов, Майер), 36:28
2:1 – Раффль (Факса, Хаканпя), 48:26
Вратари: Раймер 34/35 – Холтби 23/25.