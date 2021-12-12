Две голевые передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» на своей площадке оказался сильнее «Далласа». Встреча завершилась со счетом 2:1 в польщу «Шаркс».

В составе победителей отличились Томаш Гертл и Эрик Карлссон. Российский нападающий Александр Барабанов отдал две голевые передачи.

Гости ответили одной заброшенной шайбой в исполнении Михаэля Раффля. Российские хоккеисты Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Сан-Хосе» примет дома «Сиэтл», а «Даллас» сыграет на своем льду с «Сент-Луисом». Обе встречи состоятся 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Даллас» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Гертл (Барабанов, Майер), 8:30

2:0 – Карлссон (Барабанов, Майер), 36:28

2:1 – Раффль (Факса, Хаканпя), 48:26

Вратари: Раймер 34/35 – Холтби 23/25.