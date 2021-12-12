«Адмирал» добился домашней победы над «Амуром»

Хоккеисты «Адмирала» обыграли «Амур» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победившей команды шайбы забросили Артем Гареев (10-я минута) и Владислав Калетник (23). Соперник ответил голом Ивана Николишина (18).
Отметим, что «Адмирал» набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет девятым (37 очков).
20 декабря команды проведут между собой еще одну встречу, которая пройдет в Хабаровске.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Гареев (Макаренко), 09:14
1:1 – Николишин (Файзуллин, Терещенко), 17:17 (бол.)
2:1 – Калетник (Шулак, Мозик), 22:15
Вратари: Подъяпольский – Грубец.
Броски: 40 – 21.
Штраф: 6 – 12.
источник: «Советский спорт»