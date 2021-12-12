«Адмирал» добился домашней победы над «Амуром»

Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал

На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.